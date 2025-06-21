USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Новость дня
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Иран готов атаковать американских военных

10:27 1000

Тегеран будет готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита - это законное право каждой страны», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Иран наносить ответные удары в том числе по американским военным в регионе.

Глава МИД Исламской Республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран.

«Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», - убежден Аракчи.

Трамп ранее сказал, что США готовы дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по Исламской Республике.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. В последующие дни они вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

Путин заявил, что большинство украинцев «за дружбу с Россией»
Путин заявил, что большинство украинцев «за дружбу с Россией»
10:49 342
Россия пригрозила Армении
Россия пригрозила Армении
10:35 1381
Иран готов атаковать американских военных
Иран готов атаковать американских военных
10:27 1001
Путин за ядерную программу Ирана
Путин за ядерную программу Ирана
10:17 1323
Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема; все еще актуально
01:02 9551
Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!
Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!
07:00 3315
Иран бьет по Израилю ракетами
Иран бьет по Израилю ракетами о развитии ситуации
04:28 6650
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда?
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда? наша корреспонденция
03:49 5509
Израиль разбомбил пусковые площадки в Иране
Израиль разбомбил пусковые площадки в Иране все еще актуально
00:22 25506
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе?
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе? еще один вопрос
03:15 4572
Экстренное заявление Трампа: «Ведем переговоры с Ираном»
Экстренное заявление Трампа: «Ведем переговоры с Ираном» все еще актуально
00:04 5697

ЭТО ВАЖНО

Путин заявил, что большинство украинцев «за дружбу с Россией»
Путин заявил, что большинство украинцев «за дружбу с Россией»
10:49 342
Россия пригрозила Армении
Россия пригрозила Армении
10:35 1381
Иран готов атаковать американских военных
Иран готов атаковать американских военных
10:27 1001
Путин за ядерную программу Ирана
Путин за ядерную программу Ирана
10:17 1323
Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема; все еще актуально
01:02 9551
Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!
Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!
07:00 3315
Иран бьет по Израилю ракетами
Иран бьет по Израилю ракетами о развитии ситуации
04:28 6650
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда?
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда? наша корреспонденция
03:49 5509
Израиль разбомбил пусковые площадки в Иране
Израиль разбомбил пусковые площадки в Иране все еще актуально
00:22 25506
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе?
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе? еще один вопрос
03:15 4572
Экстренное заявление Трампа: «Ведем переговоры с Ираном»
Экстренное заявление Трампа: «Ведем переговоры с Ираном» все еще актуально
00:04 5697
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться