Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

Правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Об этом представители страны сообщили в соцсетях.

Там заявили, что президент США «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя одновременно с Исламабадом и Нью-Дели для разрешения конфликта, случившегося весной. Действия Трампа, утверждают там, привели к деэскалации между двумя государствами:

«Лидерство президента Трампа явно демонстрирует продолжение его традиций прагматичной дипломатии и эффективного миротворчества», — сообщило правительство Пакистана.

Президент США Дональд Трамп на этом фоне назвал своей заслугой достижение мира между Демократической Республикой Конго и Руандой, которые, как ожидаются, вскоре подпишут мирный договор в Вашингтоне, пишет BBC.

«Но я не получу Нобелевской премии мира за это», — заявил Трамп, добавив, что его усилия миротворца проигнорированы также за «остановку войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово», «за сохранение мира между Египтом и Эфиопией» и так далее.

Премия мира вручается тем, кто «внес наибольший вклад в братство между народами, отмену или сокращение постоянных армий и проведение и продвижение конгрессов мира». По уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов на премию мира могут, среди прочего, члены национальных парламентов и правительств. Голосовать за победу того или иного кандидата, однако, будут сами члены Нобелевского комитета.