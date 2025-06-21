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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Россия пригрозила Армении

10:35 1390

Армении, «заморозившей» членство в ОДКБ, стоит трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате, сказал РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.

В разговоре на полях ПМЭФ собеседник подтвердил, что ситуация неуплаты Ереваном взноса в ОДКБ может начать рассматриваться после 31 декабря 2025 года, однако остается под вопросом, в каком ключе пойдет рассмотрение.

«Все понимают, что Армения, которая заморозила, как они выражаются, членство в ОДКБ, не участвует в принятии решений, но и не препятствует ему, все же должна, наверное, трезво смотреть на возможности обеспечения своей безопасности, в том числе в коллективном формате ОДКБ. Решение в любом случае будет за армянскими властями», - отметил дипломат.

Ранее замминистра отмечал, что, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

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