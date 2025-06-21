Доходы от продаж AzerGold на внутреннем рынке выросли на 238%

ЗАО AzerGold, занимающее лидирующие позиции среди основных государственных компаний-экспортеров, представляющих ненефтяной сектор Азербайджана, продолжает успешно свою деятельность с целью удовлетворения спроса внутреннего рынка на драгоценные металлы высочайшего качества в дополнение к экспортным операциям.

Так, в период с января по май 2025 года Акционерное общество реализовало на внутреннем рынке оптом и в розницу 3698 унций золота и 8827 унций серебра. Это на 171% больше, чем в прошлом году. Рост продаж серебра составил 17%.

За первые 5 месяцев текущего года от продаж драгоценных металлов на внутреннем рынке получен доход в размере 20.2 миллиона манатов. Это на 238% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Всего за период деятельности ЗАО на внутреннем рынке было реализовано 22 453 унции золота и 135 003 унции серебра, что принесло доход в размере 95.4 миллиона манатов.