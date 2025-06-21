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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Путин заявил, что большинство украинцев «за дружбу с Россией»

10:49 349

Глава Кремля Владимир Путин считает, что большая часть украинцев «все еще заинтересована в дружественных отношениях с Россией».

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — сказал он в интервью Sky News Arabia.

По его словам, Украина «заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России».

Путин также заявил, что украинским властям «нужно признать» итоги так называемых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областях, которые частично оккупированы Россией.

Он добавил, что игнорирование этих результатов «означает вероятность возобновления вооруженного конфликта».

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