Глава Кремля Владимир Путин считает, что большая часть украинцев «все еще заинтересована в дружественных отношениях с Россией».

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — сказал он в интервью Sky News Arabia.

По его словам, Украина «заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России».

Путин также заявил, что украинским властям «нужно признать» итоги так называемых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областях, которые частично оккупированы Россией.

Он добавил, что игнорирование этих результатов «означает вероятность возобновления вооруженного конфликта».