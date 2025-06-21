Бои за Донбасс: русские продвигаются

В частности, по данным DeepState, россияне продвинулись возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко.

Российские войска продолжают медленными темпами продвигаться на фронте, и за минувшие сутки имели успехи возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

«На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены неподалеку Ступочек, Предтеченого, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки, Яблоновки и в Торецке», - говорится в сообщении ОСУВ Хортица в Telegram.

Также на Покровском направлении россияне пытались реализовать численное преимущество и прорвать оборону возле нескольких населенных пунктов.

«С применением трех ББМ пытались продвигаться в направлении Новооленовки и Новоторецкого. В результате огневого поражения российская бронетехника была повреждена и уничтожена», - отмечается в информации.