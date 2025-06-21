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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Экс-президент США обвинил Нетаньяху

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11:48 1580

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует войну с Ираном, чтобы «оставаться у власти вечно», заявил экс-президент США Билл Клинтон.

«Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что таким образом он может остаться у власти навсегда. Он был там большую часть последних 20 лет. Но я думаю, что нам нужно попытаться успокоить это, и я надеюсь, что президент Дональд Трамп это сделает. Надеюсь, все, кто там находится, это сделают.

Мы должны убедить наших друзей на Ближнем Востоке, что мы будем рядом с ними и защищать их, но выбирать необъявленные войны, в которых жертвами становятся в основном ни в чем не повинные мирные жители, которые так или иначе не задействованы и просто хотят жить нормальной жизнью — это не способ ее решить», - сказал Клинтон.

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