Минеральная вода: в чем польза?

Заведующая отделом НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Рена Мусаева рассказывает в интервью о полезных водах на территории Азербайджана, при каких заболеваниях их рекомендуется употреблять, о лечебных водах в Кельбаджарском районе, Шуше... - Минеральная вода обладает эффективным бальнеологическим действием благодаря своему ионно-солевому составу и богатству различными микроэлементами, оказывающими лечебное воздействие на организм человека. Вода, богатая полезными минералами, не только снабжает организм необходимыми макро- и микроэлементами, а также выводит накопившиеся токсины и шлаки. Большое значение имеет оптимальное использование природных лечебных факторов в различных климатических условиях для повышения эффективности реабилитации лиц с хроническими заболеваниями. Азербайджан издавна славится большим количеством минеральной воды, относящейся к различным бальнеологическим группам. Ряд заболеваний успешно лечится с помощью минеральной воды. В последнее время в качестве упаковочного материала в основном используется лечебно-столовая минеральная вода. Лечебно-столовая минеральная вода, благодаря своему ионно-солевому составу, обладают определенным физиологическим действием и выраженным мочегонным эффектом. Она более или менее близка к лечебно-столовой воде и оказывает лечебный эффект, хотя и менее слабый. Уточнена эффективность морфологически активных веществ, содержащихся в минеральной воде (при их приеме), которые играют важную роль в механизме воздействия на организм. Среди этих компонентов в первую очередь следует отметить йод, бром, железо, арсин (мышьяковистый водород) и кобальт. В минеральной воде часто встречаются также соединения стронция, лития, кремния, алюминия, цинка, меди, фтора и бора. В редких случаях в небольших количествах встречаются также соединения других металлов (редкие металлы). На основании проведенных исследований выявлено, что в зависимости от химического состава и биологического действия химические элементы в минеральной воде делятся на три группы: биологически активные, нейтральные и токсичные. Активные элементы, помимо того, что оказывают специфическое биологическое действие на живой организм, являются его незаменимой составной частью. В этот ряд элементов входят азот, железо, йод, кальций, калий, кислород, кобальт, кремний, магний, марганец, молибден, медь, натрий, сера, стронций, фосфор, хлор, фтор и олово. Наиболее важными из них являются Fe (в составе гемоглобина), Zn (инсулин и ряд гормонов), Fe, Mn, Cu, Mo и ряд тяжелых металлов (в составе ферментов), Co (витамины, В12) и др. Для оценки биологической активности микроэлементов одного лишь их определения недостаточно. Кроме того, одним из важных условий является знание того, какую форму они должны принять в растворе. Так, первостепенное значение имеет то, что компоненты находятся в форме металлических соединений или коллоидов.

- Какие элементы и соединения присутствуют в минеральной воде? - Минеральная вода содержит достаточное количество элементов и их соединений. Например, в газированной воде - кремний, железо, мышьяк, бор. Вода с высоким содержанием хлора содержит йод, бром, бор, стронций и органические вещества. Минеральную воду, богатую остротоксичными элементами, не следует использовать ни в качестве питьевой воды, ни в лечебных целях. - При каких заболеваниях есть показания к приему лечебной минеральной воды? - Лечебная минеральная вода рекомендована при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии полуострого течения и ремиссии), дуодените, хроническом энтероколите, хроническом холецистите, хроническом гепатите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, хроническом панкреатите и сахарном диабете (легкой и средней степени тяжести). Также лечебная минеральная вода рекомендуется при таких заболеваниях, как ожирение (легкая форма), подагра, хронический пиелит, хронический цистит, артриты и полиартриты (кроме туберкулеза), остеохондроз, спондилез (нетуберкулезный), миокардиодистрофия, гипертоническая болезнь (I степени), гипотония, невралгия, невриты, радикулиты, плекситы, травматические повреждения периферических нервов, хронический бронхит, бронхиальная астма, постгеморрагическая анемия. - Хотелось бы узнать о перспективах использования лечебной минеральной воды на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана? - Азербайджан имеет очень резко меняющуюся в географическом отношении структуру рельефа. Примерно половину территории республики занимают горы, остальную часть — равнины. Значительная сложность геологического строения, разнообразие состава горных пород, неравномерность количества годовых осадков обусловили создание на территории страны особых гидрогеологических условий. По этой причине на территории Азербайджана можно найти все известные в мире бассейны с минеральной водой. Более 90% источников минеральной воды расположены в горных районах. Метаморфические воды содержат весьма ценные целебные воды. Такие воды чаще всего встречаются в молодых вулканических регионах. Здесь есть как горячие, так и холодные источники. Эти воды содержат большое количество углекислого газа, а также редких элементов. Ионы редких элементов обогатили в воду в различные геологические периоды. Причиной метаморфизма вод являются высокое давление и температура. В Азербайджане такие воды встречаются в горах Большого и Малого Кавказа, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Более 25 известных минеральных вод, берущих начало на территории Карабаха, обладают широким спектром целебных свойств. К ним относятся, например, Ширлан, Туршсу в Шуше, Тутгун, Готурлу, Мозчай, Юхары и Ашагы Истису в Кельбаджаре, Багырсаг, Минкенд, Гаригах в Лачине, Готурсу в Зангелане и др. Учитывая сосредоточение гипертермальных и редкого по составу лечебно-питьевых вод в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах, следует рассмотреть вопрос создания на этих территориях курортов, санаториев и бальнеологических лечебниц. В настоящее время НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения проводит целенаправленные научные исследования по восстановлению на современном уровне богатейших, уникальных природных лечебных ресурсов и созданию в регионе санаторно-курортного центра.