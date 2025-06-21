США призвали срочно ехать в Азербайджан

США призвали своих граждан покинуть Иран через Азербайджан. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте виртуального посольства США в Иране.

Посольство США настоятельно призвало американских граждан немедленно покинуть Иран в связи с закрытием воздушного пространства и возрастающими угрозами безопасности. Согласно заявлению, сухопутные границы Ирана с Арменией и Турцией остаются открытыми, тогда как для въезда в Азербайджан и Туркменистан требуется предварительное разрешение.

В сообщении уточняется, что для пересечения границы необходимо получить специальное разрешение.

«Для этого требуется официальное одобрение правительства Азербайджана, которое должен иметь каждый, направляющийся к пункту пропуска. Граждане США, находящиеся в Иране, должны связаться с посольством США в Азербайджане и предоставить свои имя, фамилию, дату рождения и паспортные данные в электронном виде для получения разрешения», — говорится в заявлении.

Ранее США уже выпускали аналогичное предупреждение.