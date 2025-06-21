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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Щит от «шахедов»: Украина создает новые дроны-перехватчики

12:37 210

Украина разрабатывает дроны-перехватчики. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении в Telegram-канале.

Он рассказал, что соответствующие дроны нужны для отражения российских атак, которые в последнее время, по его словам, стали значительно масштабнее.

«Мы также отдельно работаем над перехватывающими дронами, которые должны улучшить защиту от дронов «шахед», — сказал Зеленский.

Ранее о том, что Украина начала работу над созданием «охотника за российскими дронами», сообщало агентство Bloomberg.

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