Щит от «шахедов»: Украина создает новые дроны-перехватчики

Украина разрабатывает дроны-перехватчики. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении в Telegram-канале.

Он рассказал, что соответствующие дроны нужны для отражения российских атак, которые в последнее время, по его словам, стали значительно масштабнее.

«Мы также отдельно работаем над перехватывающими дронами, которые должны улучшить защиту от дронов «шахед», — сказал Зеленский.

Ранее о том, что Украина начала работу над созданием «охотника за российскими дронами», сообщало агентство Bloomberg.