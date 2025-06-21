Турция меняет политику нацбезопасности

Турция решила обновить политику национальной безопасности на фоне конфликтов Израиля и Ирана, а также России и Украины, пишут турецкие СМИ.
Приоритетом безопасности страны названо превосходство в воздухе. Кроме того, активизируются боевые системы с поддержкой искусственного интеллекта.
Всесторонняя оценка новой оборонной концепции Турции была дана на совещаниях по вопросам безопасности и чрезвычайных ситуаций, проведенных подразделениями обороны, разведки и дипломатии.
Приоритетными вопросами также названы защита руководства Турции, безопасность критических инфраструктур и защита стратегических объектов.