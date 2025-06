Хаменеи составил план на случай своей смерти

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал трех возможных преемников на случай, если он погибнет, пишет The New York Times.



«Израиль или США могут попытаться убить его, и он будет считать это мученичеством. Учитывая такую возможность, Хаменеи принял необычное решение поручить Совету экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий Верховного лидера страны), быстро выбрать преемника из трех имен, которые он предоставил», - сообщают источники The New York Times. Обычно процесс назначения нового Верховного лидера может занять месяцы, когда священнослужители выбирают из собственных списков имен. Однако, по словам чиновников, поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, Хаменеи хочет обеспечить быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие.



Издание также отмечает, что Хаменеи теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его было сложнее найти.