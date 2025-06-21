Хаменеи составил план на случай своей смерти

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал трех возможных преемников на случай, если он погибнет, пишет The New York Times. «Израиль или США могут попытаться убить его, и он будет считать это мученичеством. Учитывая такую возможность, Хаменеи принял необычное решение поручить Совету экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий Верховного лидера страны), быстро выбрать преемника из трех имен, которые он предоставил», - сообщают источники The New York Times. Обычно процесс назначения нового Верховного лидера может занять месяцы, когда священнослужители выбирают из собственных списков имен. Однако, по словам чиновников, поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, Хаменеи хочет обеспечить быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие. Издание также отмечает, что Хаменеи теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его было сложнее найти.

«Он не прячется от смерти, он не сидит в бункере. Но его жизнь в опасности, и существует подразделение, ответственное за его защиту, о котором никто не знал, чтобы исключить любую возможность проникновения», - отметил один из источников.

«Полагая, что израильская разведка глубоко проникла в ряды режима, это подразделение держалось в такой тайне, что даже высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не знали о его существовании», - говорится в публикации.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи доверил свою безопасность сверхсекретному элитному подразделению, о котором не знает даже Корпус стражей исламской революции, сообщает британская The Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.

86-летний Хаменеи жил и работал в комплексе «Дома лидерства» в 11-м округе Тегерана. Однако его недавние появления на видео свидетельствуют о том, что он сменил место жительства, пишет издание. Теперь он выступает на фоне коричневого занавеса, иногда украшенного портретом аятоллы Рухоллы Хомейни, лидера революции, свергнувшей иранскую монархию в 1979 году. Обстановка заметно отличается от места его обычных брифингов.

Анализ видео показывает, что эти брифинги были сняты в медиацентре КСИР в центре Тегерана, что указывает на то, что он мог жить неподалеку или, возможно, под самим зданием.

«Несмотря на сообщения о том, что руководящие лица Ирана готовились бежать в Москву, нет никаких доказательств того, что Хаменеи планирует покинуть Иран. Мало кто ожидает, что он последует примеру Башара Асада, бывшего лидера Сирии и близкого союзника Ирана, который бежал в Россию, когда его режим рухнул в декабре прошлого года», - говорится в публикации.

«Он в Иране и никуда не денется, — сказал источник издания. — Он не сбежит, как трус Асад. Во время этой иностранной агрессии моральный дух нации зависит от его выживания».

Учитывая недавнюю волну загадочных взрывов автомобилей в Тегеране и гибель стольких приближенных, считается крайне маловероятным, что Хаменеи передвигается по городу на автомобиле.

Сообщается, что Хаменеи был встревожен убийством в 2020 году Мохсена Фахризаде, ведущего ядерного ученого страны, с помощью дистанционно управляемого робота-убийцы. Также утверждается, что ни одно убийство не потрясло Хаменеи больше, чем убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который погиб в прошлом году, когда Израиль сбросил бомбы-«противобункеры» на его подземную штаб-квартиру под высотным зданием в Бейруте. Хаменеи был встревожен не только потерей надежного союзника и друга, но и предполагаемым источником разведданных Израиля — считается, что информация о местонахождении Насраллы поступила не из «Хезболлы», а из самого Тегерана. Учитывая чрезвычайную чувствительность таких деталей, утечка должна была исходить от кого-то, имеющего прямой доступ к информации высшего уровня.

Израиль наверняка потратил годы на сбор информации о передвижениях Хаменеи. Хотя сам Хаменеи избегает электронных устройств, этого нельзя сказать о тех, кто его окружает. Перехваченные телефонные звонки, электронные письма и зашифрованный трафик будут отслеживаться израильскими аналитиками.

Затем системы искусственного интеллекта обработают эти данные, чтобы определить вероятные местоположения и отслеживать закономерности его перемещений. После подтверждения операция по уничтожению может принять множество форм: удар с помощью беспилотника, убийство на улице или атака с воздуха. Специальные силы могут быть даже развернуты на вертолете, как в рейде 2011 года, в ходе которого был убит глава «Аль-Каиды» Усама бен Ладен.