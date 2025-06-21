Депутат призвал пересмотреть статус Нахчывана

По словам парламентария, необходимо начать широкие обсуждения и по вопросу статуса автономии Нахчывана.

«Общественность должна начать обсуждения по вопросу, есть ли необходимость в сохранении статуса автономной республики в Нахчыване? Нахчыван — небольшой регион. Раньше это было бы понятно. Сейчас строится короткая дорога через Иран, а скоро откроется дорога через Зангезур. Согласно нашей Конституции, Азербайджан — унитарное государство. С этой точки зрения необходимо подумать над вопросом отмены автономии в Нахчыване», — сказал Гасангулиев в ходе обсуждения проекта Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений и дополнений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики» в Милли Меджлисе.

При этом депутат отметил, что сначала нужно было внести изменения в Конституцию Азербайджана, а потом в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.