Меркель в защиту Израиля

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) выступила в поддержку права Израиля на самооборону и заявила, что еврейское государство должно иметь возможность защитить себя.

«Если кому-то позволено заявлять, что они хотят уничтожить государство Израиль, Израиль должен иметь возможность защитить себя от этого», - сказала Меркель в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

На фоне звучащих в последнее время сомнений относительно совместимости действий Израиля с международным правом экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что «не совсем согласна с посылом, что Израиль не соблюдает международное право». «Когда существование страны ставится под сомнение ХАМАС или Ираном, ответить на этот вопрос с точки зрения международного права не так-то просто», - резюмировала Меркель.