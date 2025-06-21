USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Новость дня
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Меркель в защиту Израиля

13:10 982

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) выступила в поддержку права Израиля на самооборону и заявила, что еврейское государство должно иметь возможность защитить себя.

«Если кому-то позволено заявлять, что они хотят уничтожить государство Израиль, Израиль должен иметь возможность защитить себя от этого», - сказала Меркель в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

На фоне звучащих в последнее время сомнений относительно совместимости действий Израиля с международным правом экс-канцлер ФРГ подчеркнула, что «не совсем согласна с посылом, что Израиль не соблюдает международное право». «Когда существование страны ставится под сомнение ХАМАС или Ираном, ответить на этот вопрос с точки зрения международного права не так-то просто», - резюмировала Меркель.

Я не трус, но я боюсь
Я не трус, но я боюсь наша корреспонденция
04:13 9052
Иран разбомбил библейский город
Иран разбомбил библейский город видео; обновлено 12:37
12:37 10744
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда?
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда? наша корреспонденция; все еще актуально
03:49 6874
Хаменеи составил план на случай своей смерти
Хаменеи составил план на случай своей смерти ОБНОВЛЕНО 14:25
14:25 2589
Израиль уничтожил ракетные базы КСИР
Израиль уничтожил ракетные базы КСИР ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:18
14:18 8132
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе?
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе? еще один вопрос; все еще актуально
03:15 5550
Дипломаты посольства США на границе с Ираном
Дипломаты посольства США на границе с Ираном обновлено
13:39 3645
Иранские «шахеды» идут стирать и Украину
Иранские «шахеды» идут стирать и Украину новый поворот; все еще актуально
01:42 5915
Экс-президент США обвинил Нетаньяху
Экс-президент США обвинил Нетаньяху ВИДЕО
11:48 2832
Пашинян о поддержке Турции и Азербайджана
Пашинян о поддержке Турции и Азербайджана
11:43 3672
Москва передала Вашингтону послание по Ирану
Москва передала Вашингтону послание по Ирану
11:29 2261

ЭТО ВАЖНО

Я не трус, но я боюсь
Я не трус, но я боюсь наша корреспонденция
04:13 9052
Иран разбомбил библейский город
Иран разбомбил библейский город видео; обновлено 12:37
12:37 10744
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда?
Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда? наша корреспонденция; все еще актуально
03:49 6874
Хаменеи составил план на случай своей смерти
Хаменеи составил план на случай своей смерти ОБНОВЛЕНО 14:25
14:25 2589
Израиль уничтожил ракетные базы КСИР
Израиль уничтожил ракетные базы КСИР ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:18
14:18 8132
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе?
Кому принадлежит танкер, загоревшийся в Оманском заливе? еще один вопрос; все еще актуально
03:15 5550
Дипломаты посольства США на границе с Ираном
Дипломаты посольства США на границе с Ираном обновлено
13:39 3645
Иранские «шахеды» идут стирать и Украину
Иранские «шахеды» идут стирать и Украину новый поворот; все еще актуально
01:42 5915
Экс-президент США обвинил Нетаньяху
Экс-президент США обвинил Нетаньяху ВИДЕО
11:48 2832
Пашинян о поддержке Турции и Азербайджана
Пашинян о поддержке Турции и Азербайджана
11:43 3672
Москва передала Вашингтону послание по Ирану
Москва передала Вашингтону послание по Ирану
11:29 2261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться