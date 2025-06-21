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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Польша спасает произведения искусства от России

13:08 691

Польша готовит эвакуацию произведений искусства на случай вторжения России. О планах вывоза шедевров за границу в интервью The Financial Times рассказала министр культуры Ханна Врублевска.

Министерство ведет переговоры с зарубежными властями о приеме эвакуированных произведений искусства из около 160 учреждений, находящихся в ведении польского государства. Помимо картин и скульптур, эвакуации подлежат редкие книги и музыкальные инструменты.

Ожидается, что частные музеи и галереи также последуют этому примеру. План, который должен быть окончательно утвержден до конца года, курирует Мацей Матысяк, экс-замглавы военной контрразведки Польши.

План частично основан на опыте, полученном при оказании помощи Украине в перемещении культурных ценностей в Польшу после полномасштабного вторжения России.

Планирование эвакуации обсуждались на неформальной встрече министров культуры стран ЕС в Варшаве. Врублевска заявила, что страны Балтии разделяют мнение Польши о необходимости подготовиться к перемещению произведений искусства.

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