Трамп сливает министра обороны с главой разведки

Вплоть до инаугурации Трампа мало кто знал имена этих людей. Они были известны в основном аудитории Fox News и прославились своей титанической борьбой против так называемого «глубинного государства», в котором засели враги президента из секретных служб, в основном, конечно, демократы. Но вскоре эта парочка по разным причинам оказалась в центре внимания нации. А после того, как началась война между Израилем и Ираном, о ней только и говорят. Это глава Пентагона Пит Хегсет и директор национальной разведки Тулси Габбард. Казалось бы, их роль в формулировании решений, которые они доложили бы президенту, должна была возрасти. Но произошло нечто прямо противоположное. И Хегсет, и Габбард фактически были выведены Трампом из игры. Как сообщает Washington Post, президент сделал ставку на более опытные кадры. Сейчас штаб по разработке стратегии в отношении Ирана состоит из четырех человек. Это вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио (он же помощник президента по национальной безопасности), председатель Объединенного комитета штабов американской армии Дэн Кейн и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Для Хегсета и Габбард там места не оказалось, несмотря на их высокие посты.

Трамп перестал доверять Хегсету после скандала с обсуждением в открытом чате мессенджера Signal при участии журналиста, главреда The Atlantic Джеффри Голдберга деталей предстоящей операции против йеменских хуситов. Эта история и получила название Signalgate. Как мы уже писали, Хегсет сдуру выложил на сайте план боевых операций Пентагона. Он пытался опровергнуть это, но Голдберг опубликовал транскрипт разговора, и все прояснилось. Трамп не стал сразу увольнять Хегсета за такой откровенный прокол, но с тех пор его доверие к главе Пентагона стало падать. А сейчас, как говорят осведомленные источники в военном ведомстве, «никто не разговаривает с Хегсетом», «его отношения с Белым домом фактически отсутствуют». Место министра заняли Кейн и главком Центрального командования США генерал Эрик Курилла по прозвищу «Горилла» (наверное, оно просто созвучно его фамилии). Они-то и докладывают Трампу свое видение ситуации. Насколько можно понять, ни тот, ни другой не склоняют президента к выбору одного варианта действий, а предлагают широкую гамму разных опций. Ту же тактику занял и директор ЦРУ Рэтклифф. Он, говорят двое осведомленных чиновников, на прошедших во вторник слушаниях в Сенате «играл в футбол». То есть по их аналогии он пересекал с мячом поле, а когда доходил до ворот противника, казалось, что счет его не уже не интересует. За этим сравнением скрывается то, что Рэтклифф предпочитает не озвучивать свою позицию, но говорит, что «его управление пока не знает, собрались ли иранцы начать изготовлять ядерное оружие».