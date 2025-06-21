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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Эрдоган: «У Стамбула и Тегерана общая судьба»

13:35 1085

Израиль, совершив нападение на Иран, показал, что является самым большим противником мира в регионе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Атаки, совершенные Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии и совсем недавно в Иране, являются бандитизмом. Администрация [Биньямина] Нетаньяху нападением на Иран показала, что является самым большим противником мира», - сказал Эрдоган.

«Примечательно, что атаки произошли в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизировались», - добавил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что не позволит изменить карту Ближнего Востока.

«У Стамбула и Тегерана — общая судьба, а 2-миллиардный исламский мир стоит на пороге новой эпохи, в которой будет играть более значимую роль. Первоочередная задача — решить внутренние споры: «Если мы не объединимся и не проявим волю, то будем работать на чужие интересы. Я призываю страны, имеющие влияние на Израиль, не поддаваться на его «яд». Решение должно быть найдено через диалог», - сказал Эрдоган. 

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