Каллас и Мирзоян обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили нормализацию между Баку и Ереваном. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

В ходе разговора стороны также затронули ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

«В контексте гуманитарных вопросов была затронута возможность эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Армении», - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.