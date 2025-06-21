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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Каллас и Мирзоян обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

13:48 348

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили нормализацию между Баку и Ереваном. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

В ходе разговора стороны также затронули ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

«В контексте гуманитарных вопросов была затронута возможность эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Армении», - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

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