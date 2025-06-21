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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Задержан кузен Асада

14:35 1161

Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада. Васим Асад обвиняется в наркоторговле и ряде других правонарушений, следует из пресс-релиза сирийского МВД.

«Сотрудникам сирийской разведки и МВД удалось задержать Васима Асада. Он считается одним из самых известных наркоторговцев в Сирии и принимал участие в преступлениях старых властей», - говорится в заявлении, опубликованном на странице МВД Сирии в Facebook.

Источники агентства SANA утверждают, что двоюродный брат экс-президента Сирии был задержан недалеко от границы с Ливаном.

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