Экс-президента приговорили к 22 годам

Суд в Тунисе заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к 22 годам тюремного заключения. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство Reuters.

Ярый критик нынешнего тунисского лидера Каиса Саида обвиняется в подрыве госбезопасности. «Я говорю этим судьям: ваши приговоры недействительны... Скоро вас будут судить. Демократия вернется», - прокомментировал приговор 79-летний Марзуки, находящийся в изгнании в Париже.

Марзуки занимал пост главы государства с 2011 по 2014 годы. Политик обвиняет Саида в установлении авторитарного режима после лишения власти парламента. Глава государства в свою очередь утверждает, что его действия были необходимы для стабилизации обстановки в стране.

Это уже третий приговор Марзуки.