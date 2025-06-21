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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Экс-президента приговорили к 22 годам

14:52 1186

Суд в Тунисе заочно приговорил бывшего президента Монсефа Марзуки к 22 годам тюремного заключения. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство Reuters.

Ярый критик нынешнего тунисского лидера Каиса Саида обвиняется в подрыве госбезопасности. «Я говорю этим судьям: ваши приговоры недействительны... Скоро вас будут судить. Демократия вернется», - прокомментировал приговор 79-летний Марзуки, находящийся в изгнании в Париже.

Марзуки занимал пост главы государства с 2011 по 2014 годы. Политик обвиняет Саида в установлении авторитарного режима после лишения власти парламента. Глава государства в свою очередь утверждает, что его действия были необходимы для стабилизации обстановки в стране.

Это уже третий приговор Марзуки.

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