Отец троих детей похитил школьницу

В поселке Ашагы Гюздек (Апшеронский район) 16-летняя школьница была похищена местным ахундом, 42-летним Турабом Тахировым, с которым она, как утверждает семья, познакомилась в мечети, где брала уроки Корана.

Отец девушки, Эмин Бабаев, заявил, что Тахиров, уроженец Гёйчайского района и отец троих детей, заранее спланировал похищение. По словам Бабаева, его дочь, ученица 11-го класса, после последнего звонка пошла в мечеть, чтобы вернуть книги. После этого она перестала выходить на связь.

Позже девушка отправила родным сообщение, в котором сообщила, что находится в селе Гарамарьям (Гёйчайский район), где ей якобы готовят свадьбу. Отец утверждает, что его дочь стала жертвой манипуляций со стороны Тахирова, и сразу после инцидента обратился в правоохранительные органы.

«Этому человеку столько же лет, сколько мне. Моя дочь — несовершеннолетняя. Ни один отец не сможет смириться с таким. Я требую вернуть мою дочь домой», — заявил Бабаев.

По информации источников, после инцидента Тахиров был отстранён от должности ахунда местной мечети. Апшеронское районное управление полиции начало расследование по делу о похищении. Местонахождение девушки уже установлено, и семья проинформирована. Расследование продолжается.