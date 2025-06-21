Спецпосланник Трампа у Лукашенко

Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.

В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки», — отметил глава государства.

«Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьёмся», — подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. «Мы живём в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — сказал он.

В ответ на это Александр Лукашенко подчеркнул: «Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдёт никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».