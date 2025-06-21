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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Иран и «евротройка» готовятся к новым переговорам

15:02 393

Иран и «евротройка» (Франция, Великобритания, Германия) могут в ближайшие две недели провести еще одну встречу по ядерной проблематике. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

«Дата новой встречи еще не назначена, но чиновники намерены собраться в течение двух недель, до истечения срока, произвольно назначенного Трампом», - пишет издание.

По словам собеседников издания, встреча в Женеве прошла без прорывов.

Напомним, что вчера, 20 июня, в Женеве главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать Ирану «максимум» две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по Исламской Республике.

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