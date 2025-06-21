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Бренд-стратегия Bakcell в престижном издании Филипа Котлера

15:20 206

История ребрендинга компании Bakcell, лидера в области инноваций и скорости, войдет в книгу «Основы современного маркетинга» (Essentials of Modern Marketing) всемирно признанного теоретика маркетинга Филипа Котлера. В этом издании, которое будет представлено читателям как в Азербайджане, так и по всему миру, будет подробно изложен реализованный компанией Bakcell масштабный национальный ребрендинг и его влияние на динамику развития компании.

Отметим, что после ребрендинга Bakcell успешно занял уникальную позицию на рынке благодаря новому брендинговому подходу, основанному на инновациях и использовании искусственного интеллекта (ИИ). В рамках этой стратегии компания интегрировала ИИ-решения в такие направления, как разработка продуктов, стратегические партнёрства, коммуникации и работа с клиентами, а также продолжает активно предлагать инновационные продукты и услуги. Среди этих решений «Bakcell Fiber», «VoWiFi», «Тарифный советник», «Star тарифы», «Birinci Tariff», а также партнёрство с UBER.

Напомним, что компания Bakcell была удостоена награды в номинации «Самый успешный проект по ребрендингу» в рамках фестиваля Baku Flames Festival за способность выстроить сильную связь между стратегическим подходом и визуальной подачей. Таким образом, масштабный национальный ребрендинг оказал крайне положительное влияние на бизнес-результаты компании, рост стоимости бренда и укрепление её рыночных позиций.

Появление Bakcell в этом престижном издании будет способствовать международному признанию достижений Азербайджана в области инноваций и цифровой трансформации в телекоммуникационной отрасли.

О Филипе Котлере

Филип Котлер, признанный «отцом современного маркетинга» и автор более чем 80 книг, оказал глобальное влияние на развитие бизнеса, создав революционные теории в сфере маркетинга. Объединив маркетинг с психологией и экономикой, он заложил научные основы современной маркетинговой практики.

Одна из его самых известных работ, книга «Marketing Management» используется в университетах по всему миру как ключевой учебник по маркетингу. Его теории помогают компаниям строить клиентоориентированные стратегии и добиваться конкурентных преимуществ на глобальных рынках.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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