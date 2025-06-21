Зеленский: При обмене россияне подбросили тела своих погибших

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами. Он продемонстрировал соответствующие материалы, подтверждающие факты.

Украина располагает документами и доказательствами того, что среди переданных Россией тел — не только украинские военнослужащие, но и погибшие граждане РФ, включая наемников.

По словам главы украинского государства, во время репатриации тел украинских военных российская сторона также передает тела своих военных, выдавая их за украинцев.

«Уже зафиксировано, что 20 тел, переданных как украинские, на самом деле российские. Например, среди них гражданин Израиля, наемник с израильскими документами, который воевал на стороне РФ. Хотя нам заявили, что это исключительно украинские военнослужащие. Это ложь, уже документированная. Некоторые тела — с российскими паспортами», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это может указывать на неспособность российской стороны контролировать процесс идентификации, особенно при масштабных потерях: «И сколько нужно времени на экспертизу — я не знаю, скажу честно».

Зеленский заявил, что Украина продолжит возвращать тела своих погибших, но не будет принимать тела иностранных бойцов, передаваемых под видом украинцев: «Мы точно не хотим возвращать «русских» просто ради количества».

Также Зеленский рассказал о реакции российской стороны на подобные инциденты: «Никакой. Они говорят, что такого не может быть. Мы фиксируем такие случаи неоднократно. Важно показать, что это не единичные эпизоды, а системная практика». По мнению главы государства, тела российских граждан должны быть возвращены в Россию.

Он объяснил, зачем, по его мнению, российская сторона может подбрасывать свои тела: «Таким образом они стремятся создать видимость того, что у них гораздо больше тел украинцев. Чтобы уравнять цифры и занизить свои потери». Зеленский подчеркнул, что такие действия направлены на искажение реальной картины.

По словам Зеленского, успешные обмены позволяют российской стороне демонстрировать «прогресс» и отсрочивать возможные санкционные меры или дипломатические инициативы на высшем уровне: «Для этого нужно провести несколько встреч, показать, что идет процесс, и это откладывает принятие жестких решений».