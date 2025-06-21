Зеленский отреагировал на слухи об отставке Шмыгаля

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы планировал сменить Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра, то уже сообщил бы ему об этом лично. По словам главы государства, такого разговора не было.

В частности, он ответил на вопрос о возможной отставке правительства:

«Что касается правительства. Прежде всего я хотел бы объяснить: если бы я решил на сто процентов менять премьер-министра, я, прежде всего, сказал бы об этом ему — и, извините, раньше, чем журналистам. Мы всё-таки много лет работаем вместе. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю — особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески», — отметил Зеленский.

Также президент прокомментировал пребывание за границей вице-премьера — министра по вопросам национального единства Алексея Чернышева:

«То, что мне сказал Шмыгаль: у него командировка. У него было две задачи — от меня, от правительства, от всех нас. Первое — это открытие хабов в разных странах, второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, он над этими двумя вопросами и работает. Командировка закончится — должен вернуться. Всё».

17 июня народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк утверждал, что уже на следующей пленарной неделе Верховной Раде Украины «придётся назначить нового Дениса Шмыгаля». По его словам, возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.