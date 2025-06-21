Азербайджан на Международном саммите образовательных технологий в Стамбуле

Мероприятие, организованное Министерством национального образования Турции, посвящено актуальным вопросам цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, новым моделям обучения, а также расширению международного сотрудничества в сфере образования.

В саммите принимают участие министры образования из различных стран, международные эксперты и представители ведущих технологических институтов. От Министерства науки и образования Азербайджана в мероприятии участвует заместитель министра Кенан Керимзаде. Основная цель саммита — обмен знаниями и передовым опытом в области образовательных технологий, а также создание платформы для расширения партнерских связей между странами.

На открытии саммита с речью выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул важность использования технологий и искусственного интеллекта в образовательной сфере, отметив при этом необходимость сохранения моральных и интеллектуальных ценностей. Его выступление вызвало широкий резонанс, акцентируя внимание на необходимости сбалансированного и устойчивого подхода к образовательным реформам.

В ходе саммита также обсуждаются такие темы, как предотвращение цифрового насилия, этичное использование искусственного интеллекта, внедрение новых технологий в учебный процесс и подготовка молодёжи к жизни в технологически развитом обществе.

Международный саммит продлится до 22 июня.