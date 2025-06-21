Итальянский министр обороны уточнил позицию по НАТО

«[Размещаю] краткое изложение [своей позиции], которое не является исчерпывающим, но немного более соответствует действительности, чем растиражированное поверхностное и неверное изложение, сделанное молодым корреспондентом одного агентства», — написал министр.

Накануне он говорил о необходимости эволюции НАТО, которая должна расширять свою задачу по обеспечению безопасности на весь мир, а статья о коллективной безопасности (5) Североатлантического альянса должна стать основой для ООН — международного организма, всё более интегрированного, стоящего на защите мира. Иначе, по его словам, само существование альянса не имеет значения в новых условиях, когда «США и Европа больше не в центре, а выстраивать отношения нужно с остальным миром». Он призвал НАТО к диалогу с глобальным Югом и эволюции.

«Мы перешли из мира ценностей в мир одной ценности — экономической. Мы перешли от эпохи больших демократических и социальных побед к эпохе сильных держав. У нас есть задача защищать эти достижения, на которых строится международное право. И если НАТО создавалась для обеспечения защиты и мира — или она растёт и берёт на себя эту задачу в глобальном масштабе и становится другой, когда статья 5 [НАТО] станет основой для ООН <…>, или мы не сможем достичь цели обеспечения безопасности всем в рамках правил, которые распространяются на всех», — говорит министр в размещённом видеофрагменте.