Зеленский назвал три темы для разговора с Трампом

В частности, у президента спросили, рассчитывает ли он на встречу с Трампом на саммите НАТО, какие вопросы хотел бы обсудить и как обстоит ситуация с намерением Украины закупить десять зенитных ракетных систем Patriot.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о темах, которые стремится обсудить с президентом США Дональдом Трампом в случае проведения их встречи. Речь идет о закупке вооружений, новых санкциях против России и большей определённости на дипломатическом треке.

По словам главы государства, команды Украины и США находятся на постоянной связи. Сейчас обсуждается повестка различных встреч в разных форматах.

Зеленский отметил, что на саммите лидеров «Большой семёрки» в Канаде генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что очень хочет видеть Украину на саммите НАТО в Гааге. Также Киев заинтересован во встрече на уровне лидеров Коалиции желающих.

«И мы думаем: если я поеду, это может быть как раз во время саммита», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что вопрос приобретения Patriot — это не только тема для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом, но и с Коалицией желающих.

Президент сообщил, что Украина и США ведут активный диалог на уровне первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента в рамках соглашения о разработке полезных ископаемых.

«В Канаде у Свириденко состоялась встреча с секретарём Бессентом, на которой также присутствовал мой глава Офиса Андрей Ермак. Они обсуждали минеральное соглашение, дальнейшие шаги и тому подобное. Также они вместе передали Бессенту конкретный перечень вооружений, в которых мы нуждаемся. Будем ждать фидбэка. Там значительная сумма. В этот пакет входят и системы Patriot. Как я уже говорил, мы готовы найти средства на весь этот комплект. С президентом Трампом — это одна из ключевых тем. Думаю, нам стоит также обсудить санкции», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он добавил, что Украине нужно «новое дыхание» в дипломатическом процессе.

«Нам необходима большая определённость и усиление давления со стороны всего мира на Путина — ради дипломатии. И я хотел бы обсудить с ним (с Трампом — ред.) эти форматы», — отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что его участие в саммите НАТО не зависит от встречи с президентом США.

«Моя поездка не зависит от того, состоится ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но вероятность достаточно велика. Решение приму накануне. Я, безусловно, хочу провести ряд встреч. Получены приглашения от короля [Нидерландов] и премьер-министра [Дика Схоффа]. У нас с ним хорошие отношения, он оказывает значительную поддержку. Думаю, это третий по объёму партнёр Украины в Европе. Нидерланды действительно очень нас поддерживают. Поэтому для меня крайне важно, что он меня пригласил. Программа может быть насыщенной, включая ряд встреч. И, конечно, встреча с президентом Трампом — тоже очень важна», — отметил Зеленский.

По его словам, существует «трёхстороннее предложение — НАТО, ЕС и Украина».

«Также на полях саммита НАТО уже запланированы отдельные встречи министров иностранных дел всех стран альянса плюс Украина, а также министров оборонной промышленности — тоже в расширенном формате», — добавил он.

На этой неделе в Канаде Зеленский планировал провести встречу с Трампом, однако президент США досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон.

Западные СМИ пишут, что саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины, поскольку Трамп не провёл встречу с Зеленским. Американский лидер объяснил свой отъезд необходимостью сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, проигнорировав вопросы прекращения огня между Россией и Украиной.

Некоторые украинские чиновники отмечают, что теперь не уверены, стоит ли Зеленскому ехать на саммит НАТО в Гааге, поскольку присутствие Трампа там не гарантировано.