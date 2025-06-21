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VI промо-выставка местных компаний при поддержке Kapital Bank

16:35 281

С 18 по 21 июня в Бакинском экспо-центре прошла VI промо-выставка местных компаний, организованная при официальной поддержке Kapital Bank. Около 300 местных компаний представили свою продукию и услуги на одной из крупнейших бизнес-платформ Азербайджана.

На церемонии открытия выступили руководители государственных органов, представители общественных объединений и бизнес-сообщества. В числе гостей была широкая экспертная аудитория.

Фарид Хидаятзаде, член правления Kapital Bank, подчеркнул важность участия банка в проекте: «На протяжении шести лет мы вместе с Marsol движемся вперед, разделяя общие цели и ценности. Для нас это не просто партнерство, а дружеская миссия во имя поддержки предпринимательства. Успех никогда не приходит в одиночку, необходима смелость и условия для превращения идеи в успешный бизнес. Поддержка государства в этом процессе имеет первостепенное значение. Мы, в свою очередь, фокусируемся на цифровых решениях, экономящих время предпринимателей. Наша платформа Birbank Biznes – это не просто мобильное приложение, а надежный цифровой помощник. Сегодня более 27 тыс. юридических лиц и более 115 тыс. индивидуальных предпринимателей доверяют нам свои ежедневные финансовые операции. В этом мы видим наше главное достижение».

Выставку посетили около 30 000 человек. Особое внимание было уделено микро- и малому бизнесу: 10 предприятиям из сфер промышленности, текстиля, пищевой продукции, услуг, строительства, ремесел и парфюмерии была предоставлена возможность участвовать бесплатно.

Цель выставки заключается в повышении узнаваемости местных брендов, в том числе новых участников рынка, расширении их присутствия на внешних рынках, а также стимулировании взаимовыгодного сотрудничества между представителями бизнеса.

Организаторами мероприятия выступили Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Marsol Group при поддержке Государственного агентства занятости Азербайджана, Государственного рекламного агентства, а также Национальной ассоциации предпринимателей Азербайджана (İCMA).

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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