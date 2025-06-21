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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Небо Ирана останется закрытым

17:24 224

Власти Ирана приняли решение продлить закрытие воздушного пространства страны до 22 июня. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, все внутренние и международные рейсы отменены до 14:00 по местному времени (14:30 по бакинскому времени) 22 июня.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика нанесла ответный удар. В последующие дни стороны продолжили обмен ракетными атаками. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших, а также подтвердили удары по ряду объектов. Взаимные обстрелы продолжаются.

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