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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Украина нашла новый способ защиты от дронов

17:47 1567

Украинские силы противовоздушной обороны все реже используют пулемёты для борьбы с дронами. Им на смену приходят современные перехватчики, с помощью которых уже удалось сбить десятки беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

«Мы работаем над вопросом борьбы с «шахедами». Сейчас около трети из них уничтожаются мобильными огневыми группами. Они почти не используют пулемёты — работают с другим типом вооружения. Мы начали применять перехватчики», — сказал он.

По словам Зеленского, над разработкой нового оружия Украина работала давно, и сейчас его производят четыре украинские компании, две из которых особенно успешно.

«Сегодня во время атаки десятки дронов были сбиты именно перехватчиками. Речь уже не идёт об отдельных единицах — это масштабируемое решение, и оно работает», — подчеркнул президент.

Он также сообщил о достигнутых договорённостях с Германией и Канадой о финансировании дальнейшего производства.

«Мы говорили с канцлером Германии Фридрихом Мерцем — есть договорённость о финансировании проекта. Также во время саммита G7 премьер-министр Канады Джастин Трюдо увеличил выделенные средства с 2 до 4 миллиардов долларов. Нам нужно немного времени, чтобы наладить массовое производство», — добавил Зеленский.

В текущем году Украина фиксирует увеличение масштабов применения беспилотников-камикадзе типа Shahed. По мнению украинской стороны, целью таких ударов является давление на систему ПВО и создание напряжённости среди гражданского населения.

Так, в ночь на 9 июня было зафиксировано рекордное количество воздушных целей — 499, из которых 479 были нейтрализованы, сообщает украинское военное командование.

А уже в ночь на 17 июня сообщалось о новом массированном ударе: по данным Украины, было применено 440 дронов и 32 ракеты.

Украинская разведка оценивает, что на вооружении России находятся тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их аналогов. Максимальное число беспилотников, которое может быть запущено в течение суток, оценивается до 500.

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