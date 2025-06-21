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Провал разведки Ирана: всех командиров убили за час

17:48 2649

У нас была масштабная утечка информации и данных разведки, отрицать это невозможно. Об этом заявил Мехти Мохаммади - старший советник спикера парламента Ирана генерала Мохаммада Галибафа. Его слова цитирует The New York Times.

«Все наши старшие командиры были убиты в течение одного часа», - добавил он.

По словам советника, самой большой ошибкой стало то, что Иран не раскрыл многомесячные планы израильских оперативников по доставке в разные регионы страны ракет и беспилотников для подготовки к атаке.

BBC пишет, что если подтвердится, что убиты Саид Изади, командующий палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции, и Бехнам Шахрияри, командир, глава «подразделения 190», которое занимается контрабандой оружия и денежных средств для руководящих лиц Ирана, это станет серьезным ударом по КСИР.

Изади был атакован в квартире в священном для шиитов городе Кум, а Шахрияри подвергся атаке беспилотников в своей машине на дороге в Западном Иране (см. предыдущие посты). Эти удары, последовавшие за серией убийств высших военных чинов Ирана за последнюю неделю, подчеркивают серьезную уязвимость разведывательных служб Ирана.

Они также подчеркивают, в какой мере израильское агентство «Моссад» могло проникнуть в иранский аппарат безопасности.

Успешное преследование высокопоставленных чиновников, имеющих надежную защиту в Иране, требует как агентурной разведки на местах, так и сложного электронного наблюдения.

Много лет назад бывший министр разведки Али Юнеси рассказал, что занимавший тогда пост президента Ирана Хасан Рухани предупреждал верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что «Моссад» «ближе к нам, чем наши собственные уши» — заявление, которое сейчас кажется более актуальным, чем когда-либо.

NYT отмечает, что руководство Ирана в настоящее время озабочено тремя основными проблемами: покушением на верховного лидера Али Хаменеи , вступлением Соединенных Штатов в войну и более разрушительными атаками на критически важную инфраструктуру Ирана, такую как электростанции, нефте- и газоперерабатывающие заводы и плотины.

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