Зеленский: «Когда Путин говорит про ноги российских солдат, он имеет в виду и Кавказ»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайший месяц в дипломатическом корпусе и ряде украинских институтов произойдут кадровые изменения.

«Когда Путин говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, о Кавказе и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности русских», - сказал Зеленский.

На днях Путин, комментируя вторжение российской армии в Сумскую область, обронил фразу: «Куда ступает нога русского солдата, то наше».