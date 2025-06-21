Азербайджан обеспокоен атаками на Иран

Азербайджан обеспокоен «расширением географии напряженности на Ближнем Востоке», в том числе военными операциями против соседнего Ирана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов подчеркнул, что Баку «призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права».

Министр также коснулся гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнув «важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе».