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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Азербайджан обеспокоен атаками на Иран

19:13 1669

Азербайджан обеспокоен «расширением географии напряженности на Ближнем Востоке», в том числе военными операциями против соседнего Ирана. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов подчеркнул, что Баку «призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права».

Министр также коснулся гуманитарной ситуации в Сирии, подчеркнув «важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе».

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