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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Взрывы в Тегеране и Мешхеде, отменены авиарейсы, опять пропал интернет…

20:26 579

Иранские источники сообщают о серии взрывов в различных регионах страны. В частности, подтвержден взрыв в Мешхеде, одном из крупнейших городов страны. Одновременно с этим ЦАХАЛ заявил о завершении масштабной серии ударов по юго-западным регионам Ирана.

Иран продлил отмену всех авиарейсов до 22 июня, сообщает агентство Tasnim.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, удары были нацелены на военные объекты в районе Ахваза. По данным израильской разведки, именно там находились хранилища ракетных пусковых установок. Утром в субботу около 30 истребителей ВВС Израиля сбросили более 50 боеприпасов по десяткам целей, включая объекты с ракетными установками, радиолокационные комплексы ПВО, обеспечивающие слежение за воздушной обстановкой, а также элементы иранской военной инфраструктуры в регионе.

На фоне этих атак в Иране вновь зафиксированы масштабные перебои с доступом к интернету. По данным NetBlocks, вскоре после частичного восстановления (до 60% от обычного уровня) произошел новый внезапный и обширный сбой. Отключения совпали по времени с воздушными ударами, что может свидетельствовать о преднамеренном ограничении информационного потока со стороны властей или о повреждении инфраструктуры.

Ситуация остается крайне напряженной. Это уже второй раунд масштабных воздушных атак со стороны Израиля на территорию Ирана за последние дни, и, судя по выбору целей, речь идет не просто о демонстрации силы, а о попытке нанесения стратегического ущерба ключевым военным возможностям Ирана.

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