Эрдоган и Трамп не смогли найти Хаменеи

Бывший президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в начале недели пытались организовать секретную встречу высокопоставленных представителей США и Ирана в Стамбуле. Инициатива проходила на фоне обостряющейся войны между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трёх американских чиновников и источник, знакомый с деталями переговоров.

По словам собеседников издания, встреча должна была пройти на этой неделе, однако план провалился, поскольку Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, якобы скрывающийся из-за опасений покушения, не смог одобрить переговоры.

Раскрытые детали указывают на то, насколько активно Трамп продвигал идею прямого диалога с Тегераном. По информации Axios, он даже заявил, что готов лично приехать на встречу в Стамбул, если это поможет достичь договорённости по ядерной программе Ирана и избежать вовлечения США в войну.

В течение следующих дней Трамп и его советники стали всё менее уверены в возможности дипломатического решения и всё более склонялись к военному вмешательству, утверждают источники в администрации.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что примет решение о возможном вступлении США в войну в течение двух недель: «Я даю им немного времени. Мы посмотрим, сколько у нас его есть. Думаю, максимум — две недели».

На вечер субботы запланировано заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома, где будут обсуждать продолжающийся уже девятый день конфликт между Израилем и Ираном.

В понедельник Трамп находился в Канаде на саммите G7, когда получил звонок от президента Эрдогана. Турецкий лидер предложил провести в Стамбуле встречу представителей США и Ирана для обсуждения путей урегулирования конфликта.

По данным источников, Трамп согласился и заявил, что готов направить в Турцию вице-президента Вэнса и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Также он не исключил своего личного участия в переговорах с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Один из чиновников сообщил, что незадолго до звонка Эрдогана в Белый дом поступили «сигналы» от Ирана о готовности к контактам по альтернативным каналам связи.

По словам источников, Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали предложение Пезешкиану и иранскому министру иностранных дел Аббасу Аракчи. Иранская сторона попыталась связаться с Хаменеи, чтобы получить одобрение, но это не удалось — он находился в неизвестном месте, опасаясь израильского покушения.

Спустя несколько часов иранцы сообщили Турции, что не получили согласия Хаменеи. Турция, в свою очередь, уведомила США об отмене встречи.

Вскоре после этого Трамп опубликовал резкое заявление в соцсети Truth Social:

«Иран должен был подписать сделку, которую я им предложил. Какая жалость и напрасная потеря человеческих жизней. Одним словом — ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я говорил это снова и снова! Всем немедленно покинуть Тегеран!» — написал Трамп.