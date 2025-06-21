Макрон поддержал Иран

Пезешкиан в разговоре с Макроном заявил, что Иран готов к диалогу, но в случае продолжающейся агрессии ответ Ирана будет еще более разрушительным.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству в целях укрепления доверия в сфере мирной ядерной деятельности, но мы категорически не приемлем сведение ядерной деятельности к нулю», - отметил президент ИРИ.

Президент Франции заверил Пезешкиана, что Париж выступает против ударов по Ирану.

«Все усилия Франции направлены на прекращение военных конфликтов и снижение напряженности», - добавил он.