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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию?

Юнес Шамели комментирует для haqqin.az
Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор
21:01 2216

Главное управление разведки «Талибана» (GDI) провело закрытое совещание высшего уровня, посвященное обсуждению потенциального бегства членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Аль-Каиды» в Афганистан в случае падения правящего режима в Иране.

Как сообщает haqqin.az cо ссылкой на Afghanistan International, на встрече обсуждались война между Исламской Республикой Иран и Израилем, вероятность свержения иранского правительства, а также возможные региональные последствия этих событий.

Ранее Али Асгар Хеджази, заместитель главы аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, совместно с рядом других высокопоставленных чиновников вел переговоры с представителями российского руководства о предоставлении убежища для себя, членов своих семей и других представителей иранской элиты в случае, если развитие конфликта с Израилем станет критическим для властей в Тегеране.

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Высокопоставленные члены «Аль-Каиды», в частности Саиф аль-Адель и Абу Абдулрахман, которые, как предполагается, в настоящее время укрываются в Иране, также могут предпринять попытку покинуть страну в условиях нестабильности. В связи с этим Главное управление разведки «Талибана» обратилось за указаниями к высшему руководству движения относительно дальнейших действий: разрешить ли въезд этим лицам, поместить их под наблюдение либо вовсе отказать во въезде в Афганистан.

Эти вопросы стали частью внутреннего анализа, материалы которого оказались в распоряжении Afghanistan International.

В 2021 году бывший государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в предоставлении убежища руководству «Аль-Каиды». Позднее американские спецслужбы и ООН подтвердили, что Саиф аль-Адель проживал в Иране и фактически возглавил организацию. В 2024 году Государственный департамент США официально подтвердил, что Иран продолжает укрывать ключевых представителей «Аль-Каиды».

Согласно данным исследования Национального объединенного фронта Афганистана, проведенного в июле прошлого года, Исламская Республика Иран в рамках секретных договоренностей с «Талибаном» и «Аль-Каидой» обязалась финансировать размещение и обучение боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане, а также обеспечивать проведение операций этой группировки на Ближнем Востоке.

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По информации осведомленных источников, разведслужбы «Талибана» разработали чрезвычайный план действий, предусматривающий оценку логистических возможностей размещения, политических рисков и гуманитарных последствий в случае массового наплыва иранских беженцев.

Между тем Пакистан, имеющий 905-километровую границу с Ираном, с 15 июня закрыл пять контрольно-пропускных пунктов, опасаясь масштабной миграции иранских граждан на свою территорию.

Комментируя для haqqin.az встречу талибов с высокопоставленными представителями КСИР, иранский политолог Юнес Шамели отметил, что жесткая риторика израильского руководства и заявления ряда конгрессменов-республиканцев в США подталкивают иранское духовенство и генералов КСИР к поиску путей возможного бегства из страны в случае краха режима по ливийскому или иракскому сценарию. В истории Ирана уже были прецеденты — бегство шаха, тайный выезд премьер-министра Шапура Бахтияра и первого после исламской революции президента Абольхасана Банисадра. Однако тогда эти бегства происходили в условиях внутриполитического конфликта. В данном же случае ключевую роль играет внешний фактор, что значительно усложняет возможный исход. Банисадр, спасаясь от преследования КСИР, мог сесть в вертолет и перелететь в Турцию. Сегодня же иранское воздушное пространство контролируется израильскими дронами, а на земле действуют агенты «Моссада», подчеркнул эксперт.

Юнес Шамели считает маловероятным, что в случае критической ситуации высшие командиры КСИР предпочтут Афганистан в качестве страны убежища. Хотя «Талибан» выразил готовность их принять, рассчитывая на то, что они прибудут с огромными финансовыми ресурсами, аккумулированными у высшего командования КСИР, однако в Афганистане по-прежнему активно действует американская агентурная сеть, а сами талибы остаются ненадежными союзниками, традиционно враждебно настроенными к шиитам. Более реалистичным, по мнению политолога, является сценарий, при котором в качестве основного направления бегства будут рассматривать Москву.

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Эксперт также допускает развитие другого сценария, при котором верхушка режима — рахбар, генералы КСИР и руководство спецслужб — до последнего будут цепляться за власть, упуская тем самым момент для бегства. В этом случае они могут предстать перед судом новой иранской власти. Конечно, новая власть поначалу будет слабой и нестабильной, однако высока вероятность того, что за репрессии, убийства и пытки с наиболее одиозных представителей режима будет спрошено сполна.

Шамели обратил внимание на новую риторику, прозвучавшую в недавних заявлениях иранских властей. В отличие от прежних призывов защищать исламскую революцию или Исламскую Республику, сейчас звучат лишь лозунги о защите Ирана. Это связано с тем, что значительная часть либерально настроенного общества — молодежь, женщины, интеллигенция и этнические меньшинства — поддерживают израильскую операцию и надеются на смену режима.

В то же время существует небольшая националистически ориентированная прослойка, выступающая против иностранного вмешательства и утверждающая, что сменить власть иранцы должны самостоятельно. Именно на эту часть общества сейчас делают ставку муллы, отметил политолог.

По мнению эксперта, любые договоренности с Ираном, сохраняющие власть Вилаят-е-Факих, будут означать усиление угрозы для Израиля и всего региона, а внутри страны приведут к еще более жестоким и масштабным репрессиям. «Получив второй шанс, режим займется подготовкой к реваншу против Израиля и параноидальной расправой над собственным народом, подозревая в каждом иранце израильского агента», - сказал в завершении беседы Юнес Шамели.

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