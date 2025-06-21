Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию?

Главное управление разведки «Талибана» (GDI) провело закрытое совещание высшего уровня, посвященное обсуждению потенциального бегства членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Аль-Каиды» в Афганистан в случае падения правящего режима в Иране. Как сообщает haqqin.az cо ссылкой на Afghanistan International, на встрече обсуждались война между Исламской Республикой Иран и Израилем, вероятность свержения иранского правительства, а также возможные региональные последствия этих событий. Ранее Али Асгар Хеджази, заместитель главы аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи, совместно с рядом других высокопоставленных чиновников вел переговоры с представителями российского руководства о предоставлении убежища для себя, членов своих семей и других представителей иранской элиты в случае, если развитие конфликта с Израилем станет критическим для властей в Тегеране.

Высокопоставленные члены «Аль-Каиды», в частности Саиф аль-Адель и Абу Абдулрахман, которые, как предполагается, в настоящее время укрываются в Иране, также могут предпринять попытку покинуть страну в условиях нестабильности. В связи с этим Главное управление разведки «Талибана» обратилось за указаниями к высшему руководству движения относительно дальнейших действий: разрешить ли въезд этим лицам, поместить их под наблюдение либо вовсе отказать во въезде в Афганистан. Эти вопросы стали частью внутреннего анализа, материалы которого оказались в распоряжении Afghanistan International. В 2021 году бывший государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в предоставлении убежища руководству «Аль-Каиды». Позднее американские спецслужбы и ООН подтвердили, что Саиф аль-Адель проживал в Иране и фактически возглавил организацию. В 2024 году Государственный департамент США официально подтвердил, что Иран продолжает укрывать ключевых представителей «Аль-Каиды». Согласно данным исследования Национального объединенного фронта Афганистана, проведенного в июле прошлого года, Исламская Республика Иран в рамках секретных договоренностей с «Талибаном» и «Аль-Каидой» обязалась финансировать размещение и обучение боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане, а также обеспечивать проведение операций этой группировки на Ближнем Востоке.

По информации осведомленных источников, разведслужбы «Талибана» разработали чрезвычайный план действий, предусматривающий оценку логистических возможностей размещения, политических рисков и гуманитарных последствий в случае массового наплыва иранских беженцев. Между тем Пакистан, имеющий 905-километровую границу с Ираном, с 15 июня закрыл пять контрольно-пропускных пунктов, опасаясь масштабной миграции иранских граждан на свою территорию. Комментируя для haqqin.az встречу талибов с высокопоставленными представителями КСИР, иранский политолог Юнес Шамели отметил, что жесткая риторика израильского руководства и заявления ряда конгрессменов-республиканцев в США подталкивают иранское духовенство и генералов КСИР к поиску путей возможного бегства из страны в случае краха режима по ливийскому или иракскому сценарию. В истории Ирана уже были прецеденты — бегство шаха, тайный выезд премьер-министра Шапура Бахтияра и первого после исламской революции президента Абольхасана Банисадра. Однако тогда эти бегства происходили в условиях внутриполитического конфликта. В данном же случае ключевую роль играет внешний фактор, что значительно усложняет возможный исход. Банисадр, спасаясь от преследования КСИР, мог сесть в вертолет и перелететь в Турцию. Сегодня же иранское воздушное пространство контролируется израильскими дронами, а на земле действуют агенты «Моссада», подчеркнул эксперт. Юнес Шамели считает маловероятным, что в случае критической ситуации высшие командиры КСИР предпочтут Афганистан в качестве страны убежища. Хотя «Талибан» выразил готовность их принять, рассчитывая на то, что они прибудут с огромными финансовыми ресурсами, аккумулированными у высшего командования КСИР, однако в Афганистане по-прежнему активно действует американская агентурная сеть, а сами талибы остаются ненадежными союзниками, традиционно враждебно настроенными к шиитам. Более реалистичным, по мнению политолога, является сценарий, при котором в качестве основного направления бегства будут рассматривать Москву.