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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Европейцы не дали США обрадовать Россию

21:12 1577

Администрация США обсуждала с Россией свой проект резолюции ООН накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает издание Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

Украина подготовила резолюцию, осуждающую российскую агрессию и требующую полного вывода российских войск. Однако на фоне снижения поддержки Киева из-за войны в Газе европейские страны призвали украинскую сторону смягчить формулировки, чтобы обеспечить широкую поддержку в Генассамблее ООН.

Неожиданно, 21 февраля, временная поверенная США при ООН Дороти Ши сообщила послам Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Украину отозвать свою резолюцию, поскольку США намерены внести собственную — и рассчитывают на поддержку европейцев.

Как выяснилось позже, проект американской резолюции был предварительно обсужден с Москвой без ведома союзников.

После этого состоялась экстренная встреча европейских представителей, на которой ощущалось «предательство» со стороны США. Было принято решение оставить украинский текст без изменений, а ведение дипломатической борьбы поручить Франции и Великобритании как постоянным членам Совбеза ООН.

Лондон взял на себя противостояние с США в Совете Безопасности, Париж - продвижение резолюции в Генеральной Ассамблее. Французам удалось внести правки в американский проект, включая требование соблюдения территориальной целостности.

В результате, во время голосования 24 февраля украинская резолюция была принята без изменений - несмотря на сопротивление США и России.

Американская же резолюция оказалась настолько измененной, что США воздержались при голосовании по собственному тексту.

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