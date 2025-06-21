Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада»

После начала воздушных ударов Израиля по Ирану иностранные туристы пытаются покинуть исламскую республику. Как сообщалось ранее, Госдепартамент США призвал своих граждан перебраться в Азербайджан как в самое безопасное соседнее государство. Одним из тех, кому удалось это сделать, стал американский турист — велосипедист Иен Андерсен. Когда начались авиаудары Израиля, он путешествовал по Ирану на велосипеде. О случившемся Андерсен рассказал агентству Associated Press. 32-летний житель Миннетонки (штат Миннесота) признался, что не ожидал оказаться в зоне, где «все выглядело как настоящая война». В понедельник он пересек границу и оказался в Азербайджане. «Начали падать бомбы, — сказал Андерсен в среду в беседе с Associated Press по Zoom из отеля в Баку. — Это было чрезвычайно страшно».

Андерсен совершал кругосветное велопутешествие, охватывающее все семь континентов. По Ирану он передвигался с местным гидом — это обязательное условие для граждан США при посещении страны — и с начала месяца делился видео своих поездок с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях. В пятницу, по его словам, — «в тот день, когда начали падать бомбы» — они ехали из города Чалус на побережье Каспийского моря на юг, в Тегеран, где Андерсен надеялся подать документы на визу в Афганистан, чтобы оттуда попасть в Центральную Азию и в конечном итоге — в Россию. «Это был по-настоящему самый неподходящий момент», — признался он. Они укрылись и начали говорить между собой по-испански, чтобы никто не заподозрил американское происхождение Андерсена. На дорогах, покидающих Тегеран, он заметил длинные очереди автомобилей. Семья, друзья и подписчики в социальных сетях всерьез забеспокоились за Андерсена. В конечном итоге Госдепартамент США отправил мужчине электронное письмо с рекомендацией выехать в Азербайджан или Турцию. После того как VPN американца был заблокирован, его друг в Лос-Анджелесе подал заявление на получение азербайджанской визы от его имени. Виза была выдана после экстренного одобрения посольством США в Баку. По словам Андерсена, сложившиеся обстоятельства заставили его отказаться от дальнейшего велопутешествия — по крайней мере, временно.