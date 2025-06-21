Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада»

После начала воздушных ударов Израиля по Ирану иностранные туристы пытаются покинуть исламскую республику. Как сообщалось ранее, Госдепартамент США призвал своих граждан перебраться в Азербайджан как в самое безопасное соседнее государство.
Одним из тех, кому удалось это сделать, стал американский турист — велосипедист Иен Андерсен. Когда начались авиаудары Израиля, он путешествовал по Ирану на велосипеде. О случившемся Андерсен рассказал агентству Associated Press.
32-летний житель Миннетонки (штат Миннесота) признался, что не ожидал оказаться в зоне, где «все выглядело как настоящая война». В понедельник он пересек границу и оказался в Азербайджане.
«Начали падать бомбы, — сказал Андерсен в среду в беседе с Associated Press по Zoom из отеля в Баку. — Это было чрезвычайно страшно».
Андерсен совершал кругосветное велопутешествие, охватывающее все семь континентов. По Ирану он передвигался с местным гидом — это обязательное условие для граждан США при посещении страны — и с начала месяца делился видео своих поездок с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях.
В пятницу, по его словам, — «в тот день, когда начали падать бомбы» — они ехали из города Чалус на побережье Каспийского моря на юг, в Тегеран, где Андерсен надеялся подать документы на визу в Афганистан, чтобы оттуда попасть в Центральную Азию и в конечном итоге — в Россию.
«Это был по-настоящему самый неподходящий момент», — признался он.
Они укрылись и начали говорить между собой по-испански, чтобы никто не заподозрил американское происхождение Андерсена. На дорогах, покидающих Тегеран, он заметил длинные очереди автомобилей. Семья, друзья и подписчики в социальных сетях всерьез забеспокоились за Андерсена.
В конечном итоге Госдепартамент США отправил мужчине электронное письмо с рекомендацией выехать в Азербайджан или Турцию. После того как VPN американца был заблокирован, его друг в Лос-Анджелесе подал заявление на получение азербайджанской визы от его имени. Виза была выдана после экстренного одобрения посольством США в Баку.
По словам Андерсена, сложившиеся обстоятельства заставили его отказаться от дальнейшего велопутешествия — по крайней мере, временно.
«Продолжать было бы немного безумно», — отметил он.
«В глазах некоторых людей я уже казался безумцем, когда только отправился туда, — сказал Андерсен. — А потом я понял, что уехать в тот момент было самым разумным и безопасным решением».
Сейчас его планы неопределенны. Некоторое время назад он уволился с должности менеджера проектов в строительной компании у себя на родине, чтобы посвятить себя кругосветному путешествию.
Андерсен рассказал, что планирует переправиться на пароме через Каспийское море в Казахстан, а оттуда продолжить поездку на велосипеде в Узбекистан.
«Но я не знаю, что делать дальше», — признался он.
Если американскому велосипедисту удалось покинуть Иран, то его немецкому «коллеге» повезло гораздо меньше. По сообщениям иранских СМИ, за последние дни по Ирану путешествовал другой велосипедист-иностранец — гражданин Германии, этнический еврей Марек Кауфман. Он был задержан как агент «Моссада».
Согласно информации, распространенной иранским агентством Mehr, сотрудники контрразведки задержали еще двух агентов «Моссада», одним из которых оказался Кауфман, въехавший в страну по туристической визе.
В репортаже агентства подробно рассказывается, как за Кауфманом велось наблюдение и как он был арестован. Сообщается, что во время путешествия по Ирану он собирал секретные данные — в том числе о расположении военных баз и адресах проживания высокопоставленных чиновников — и передавал их через WhatsApp куратору из США, связанному с «Моссадом».
Агентство сообщает, что Кауфман признался в съемке и передаче координат секретных объектов, включая ракетные тоннели, авиабазы и маршруты беспилотников, — под прикрытием осмотра достопримечательностей.
Чиновники заявили, что предполагаемый шпион координировал свои действия с куратором из США. Его маршрут был сознательно изменен, чтобы пролегать через военные зоны.