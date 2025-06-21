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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Американцы готовят Пехлеви на престол

23:07 1401

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви уже ведет встречи с членами Конгресса США и обсуждает план переходного периода в случае смены власти в стране.

Обсуждения касаются сценариев развития Ирана после возможного ухода духовного лидера аятоллы Али Хаменеи от власти, сообщает телеканал Fox News.

Ранее Пехлеви выступил с обращением к нации. Он сказал, что репрессивный аппарат режима ослаб и не справится с народным восстанием. Сын последнего шаха также рассказал, что у него есть план на переходный период к демократическому государству.

«Для того, чтобы этот кошмар закончился навсегда, требуется всего лишь всеобщее восстание», — отметил он и обещал вскоре лично прибыть в страну.

Пехлеви также возложил всю ответственность за нынешнюю войну за главу режима Али Хаменеи и его иллюзии. И заверил, что крах исламской республики не приведет к гражданской войне.

«У нас есть планы на будущее Ирана и его процветание. Мы готовы к первым 100 дням переходного периода после падения режима. К установлению национального и демократического правительства для иранского народа и руками иранского народа», — пообещал наследник престола.

Напоследок Пехлеви обратился к военным и службам безопасности. Он призвал их не жертвовать собой ради спасения режима, а перейти на сторону народа.

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