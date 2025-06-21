Задержали известного турецкого журналиста

Известный турецкий журналист Фатих Алтайлы задержан сегодня вечером в своем доме в районе Шишли Стамбула, пишут турецкие СМИ.

Алтайлы задержан в рамках расследования, начатого по обвинению в «угрозе президенту» из-за заявлений, сделанных в его аккаунте в социальной сети.

«20.06.2025 года в отношении Фатиха Алтайлы начато расследование по статьям 310/2 и 106/1 (угроза президенту) из-за заявлений угрожающего характера на его канале в социальной сети Youtube, направленных на нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Полицейскому управлению Стамбула дано указание о его задержании», - сообщила прокуратура города.