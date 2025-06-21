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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Зеленский обвинил Германию в помощи России

21 июня 2025, 23:47 1616

ФРГ, несмотря на поддержку Киева, входит в число стран, откуда в Россию продолжают поступать станки для военных нужд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 13 немецких компаний участвуют в таких поставках. Всего, по данным Киева, Россия планирует закупить 860 дополнительных станков из разных государств.

Зеленский уточнил, что также зафиксированы поставки от 52 китайских компаний: 15 — с Тайваня, восьми — из Чехии, шести — из Южной Кореи, трех — из Японии, трех — из Индии и одной — из США.

Киев передал информацию об этих поставщиках партнерам в ЕС и США с призывом ввести санкции.

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