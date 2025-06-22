Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль

За время израильской операции «Восходящий лев», стартовавшей 13 июня, общие потери Ирана в технике, зафиксированные на фото и видео, оказались в 15 раз больше, чем потери Израиля. Такие подсчеты опубликовал аналитик открытых данных, действующий на платформе Х под псевдонимом Elmustek.

«Я смог насчитать 73 иранские потери и 4 израильские потери. Из 73-х потерь Ирана 44 потери приходятся на пусковые установки баллистических ракет», - написал он.

Судя по таблице, опубликованной Elmustek чуть позже и дополненной новыми данными о потерях, помимо пусковых установок для баллистических ракет, Иран также потерял военный радар, 6 установок ПВО, 8 вертолетов, 3 самолета, а также некоторое количество инженерной и автомобильной техники. В свою очередь, Израиль лишился только 5 беспилотников.