USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Новость дня
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль

00:51 659

За время израильской операции «Восходящий лев», стартовавшей 13 июня, общие потери Ирана в технике, зафиксированные на фото и видео, оказались в 15 раз больше, чем потери Израиля. Такие подсчеты опубликовал аналитик открытых данных, действующий на платформе Х под псевдонимом Elmustek.

«Я смог насчитать 73 иранские потери и 4 израильские потери. Из 73-х потерь Ирана 44 потери приходятся на пусковые установки баллистических ракет», - написал он.

Судя по таблице, опубликованной Elmustek чуть позже и дополненной новыми данными о потерях, помимо пусковых установок для баллистических ракет, Иран также потерял военный радар, 6 установок ПВО, 8 вертолетов, 3 самолета, а также некоторое количество инженерной и автомобильной техники. В свою очередь, Израиль лишился только 5 беспилотников.

Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль
Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль
00:51 660
Украина объявила «месяц давления» на Россию
Украина объявила «месяц давления» на Россию
00:25 848
UFC в Баку: Назим Садыхов нокаутировал бразильца, Тофик Мусаев проиграл
UFC в Баку: Назим Садыхов нокаутировал бразильца, Тофик Мусаев проиграл видео, фото, обновлено 01:24
01:24 8634
Израиль атакует: Ракетные склады, штаб-квартира КСИР…
Израиль атакует: Ракетные склады, штаб-квартира КСИР… ВИДЕО; 01:10
01:10 9377
Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию?
Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию? Юнес Шамели комментирует для haqqin.az; все еще актуально
21 июня 2025, 21:01 4799
Зеленский обвинил Германию в помощи России
Зеленский обвинил Германию в помощи России
21 июня 2025, 23:47 1619
Задержали известного турецкого журналиста
Задержали известного турецкого журналиста
21 июня 2025, 23:37 2014
Американцы проводят срочную эвакуацию в Израиле
Американцы проводят срочную эвакуацию в Израиле ОБНОВЛЕНО 23:50
21 июня 2025, 23:50 3652
Американцы готовят Пехлеви на престол
Американцы готовят Пехлеви на престол
21 июня 2025, 23:07 3105
Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада»
Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада» главное на этот час
21 июня 2025, 21:35 4593
Хаменеи составил план на случай своей смерти
Хаменеи составил план на случай своей смерти обновлено 14:25
21 июня 2025, 14:25 10393

ЭТО ВАЖНО

Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль
Иран потерял в 15 раз больше техники, чем Израиль
00:51 660
Украина объявила «месяц давления» на Россию
Украина объявила «месяц давления» на Россию
00:25 848
UFC в Баку: Назим Садыхов нокаутировал бразильца, Тофик Мусаев проиграл
UFC в Баку: Назим Садыхов нокаутировал бразильца, Тофик Мусаев проиграл видео, фото, обновлено 01:24
01:24 8634
Израиль атакует: Ракетные склады, штаб-квартира КСИР…
Израиль атакует: Ракетные склады, штаб-квартира КСИР… ВИДЕО; 01:10
01:10 9377
Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию?
Куда бегут руководители Ирана: в Афганистан или Россию? Юнес Шамели комментирует для haqqin.az; все еще актуально
21 июня 2025, 21:01 4799
Зеленский обвинил Германию в помощи России
Зеленский обвинил Германию в помощи России
21 июня 2025, 23:47 1619
Задержали известного турецкого журналиста
Задержали известного турецкого журналиста
21 июня 2025, 23:37 2014
Американцы проводят срочную эвакуацию в Израиле
Американцы проводят срочную эвакуацию в Израиле ОБНОВЛЕНО 23:50
21 июня 2025, 23:50 3652
Американцы готовят Пехлеви на престол
Американцы готовят Пехлеви на престол
21 июня 2025, 23:07 3105
Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада»
Американский велосипедист сбежал в Азербайджан. Немецкий — задержан как агент «Моссада» главное на этот час
21 июня 2025, 21:35 4593
Хаменеи составил план на случай своей смерти
Хаменеи составил план на случай своей смерти обновлено 14:25
21 июня 2025, 14:25 10393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться