Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки?

Участие Лейлы Алатон, известной предпринимательницы еврейского происхождения, в заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР), состоявшимся 18 июня под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало широкий резонанс в политических и деловых кругах Турции. Лейла Алатон известна во всем мире не только как успешная предпринимательница, добившаяся значительных успехов в Турции и Израиле, но и как одна из заметных представительниц еврейской общины Турецкой Республики. Её отец, Исхак Алатон, также являлся выдающимся предпринимателем и проявлял активный интерес к политической жизни страны. Во времена Мустафы Кемаля Ататюрка он продолжал свою деятельность в Народно-республиканской партии и рассматривался, как потенциально значимая фигура в политике. Но, по некоторым данным, после прихода к власти Исмета Инёню, получившего прозвище «национальный шеф», политическая карьера Исхака Алатона прервалась.

Лейла Алатон родилась в 1961 году в Стамбуле. Она получила образование в области управления бизнесом в Соединённых Штатах Америки, а затем завершила магистратуру по социальным наукам в Нью-Йоркском университете. Является основательницей консалтинговой компании Megatrend Public Relations и занимает пост члена совета директоров компании Alarko Holding A.Ş. За свои заслуги была удостоена французского ордена Почётного легиона и активно занимается вопросами защиты прав женщин. На фоне обострения отношений между Турцией и Израилем участие одной из наиболее влиятельных представительниц еврейской общины в заседании правящей партии, а также её примерно тридцатиминутная встреча с президентом Эрдоганом после завершения мероприятия, стали предметом широких обсуждений и многочисленных интерпретаций. Среди прозвучавших версий — предположения о вероятной посреднической роли еврейской общины в конфликте между Израилем и Ираном, а также слухи о возможном присоединении Лейлы Алатон к Партии справедливости и развития. Некоторые аналитики также расценили встречу, как сигнал к возможному сближению правительства Турции с деловыми кругами. В ответ на распространившиеся слухи и домыслы, Лейла Алатон выступила с официальным заявлением, в котором пояснила, что присутствовала на заседании парламентской фракции ПСР по личному приглашению Озлем Зенгин - депутата от ПСР и активистки в сфере прав женщин. Приглашение, по её словам, поступило незадолго до мероприятия. Она категорически опровергла информацию о наличии каких-либо политических связей с ПСР, а также о своем участии в заседании в связи с израильско-иранским конфликтом. Особое внимание общественности привлек тот факт, что Алатон находилась не в зоне для гостей и зрителей, а в первом ряду, рядом с депутатом, профессором Саадеттином Хюлагюном.