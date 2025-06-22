Влиятельная еврейка у Эрдогана. Что за знаки?

Участие Лейлы Алатон, известной предпринимательницы еврейского происхождения, в заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР), состоявшимся 18 июня под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало широкий резонанс в политических и деловых кругах Турции.
Лейла Алатон известна во всем мире не только как успешная предпринимательница, добившаяся значительных успехов в Турции и Израиле, но и как одна из заметных представительниц еврейской общины Турецкой Республики.
Её отец, Исхак Алатон, также являлся выдающимся предпринимателем и проявлял активный интерес к политической жизни страны. Во времена Мустафы Кемаля Ататюрка он продолжал свою деятельность в Народно-республиканской партии и рассматривался, как потенциально значимая фигура в политике. Но, по некоторым данным, после прихода к власти Исмета Инёню, получившего прозвище «национальный шеф», политическая карьера Исхака Алатона прервалась.
Лейла Алатон родилась в 1961 году в Стамбуле. Она получила образование в области управления бизнесом в Соединённых Штатах Америки, а затем завершила магистратуру по социальным наукам в Нью-Йоркском университете. Является основательницей консалтинговой компании Megatrend Public Relations и занимает пост члена совета директоров компании Alarko Holding A.Ş. За свои заслуги была удостоена французского ордена Почётного легиона и активно занимается вопросами защиты прав женщин.
На фоне обострения отношений между Турцией и Израилем участие одной из наиболее влиятельных представительниц еврейской общины в заседании правящей партии, а также её примерно тридцатиминутная встреча с президентом Эрдоганом после завершения мероприятия, стали предметом широких обсуждений и многочисленных интерпретаций. Среди прозвучавших версий — предположения о вероятной посреднической роли еврейской общины в конфликте между Израилем и Ираном, а также слухи о возможном присоединении Лейлы Алатон к Партии справедливости и развития. Некоторые аналитики также расценили встречу, как сигнал к возможному сближению правительства Турции с деловыми кругами.
В ответ на распространившиеся слухи и домыслы, Лейла Алатон выступила с официальным заявлением, в котором пояснила, что присутствовала на заседании парламентской фракции ПСР по личному приглашению Озлем Зенгин - депутата от ПСР и активистки в сфере прав женщин. Приглашение, по её словам, поступило незадолго до мероприятия. Она категорически опровергла информацию о наличии каких-либо политических связей с ПСР, а также о своем участии в заседании в связи с израильско-иранским конфликтом. Особое внимание общественности привлек тот факт, что Алатон находилась не в зоне для гостей и зрителей, а в первом ряду, рядом с депутатом, профессором Саадеттином Хюлагюном.
Лейла Алатон также заявила, что на протяжении тридцати лет лично знакома с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По её словам, во время их приватной встречи обсуждались исключительно деловые вопросы.
«Я рассказала, сколько мы инвестируем в сельское хозяйство, о том, что строим крупнейшие в Турции закрытые теплицы, использующие геотермальную энергию, - поделилась Лейла Алатон с журналистами. - Эти теплицы полностью ориентированы на экспорт, в них выращиваются томаты и перцы без применения пестицидов. Вынуждена также огорчить доморощенных конспирологов: с президентом Эрдоганом мы не обсуждали ни политику, ни войну между Израилем и Ираном».
Таким образом, семья Алатон, обладающая заметным влиянием в экономических и политических кругах Израиля, вновь оказалась в центре общественного внимания. Отмечается, что в ответ на предположения относительно истинных мотивов ее встречи с президентом, Алатон использовала турецкую поговорку «öküz altında buzağı aramak» («не ищите телёнка под быком»), чтобы подчеркнуть всю беспочвенность и надуманность такого рода спекуляций.
В то же время, по мнению ряда экспертов, встреча Лейлы Алатон с президентом Эрдоганом вполне могла быть связана как с потенциальной посреднической ролью Турции в развитии международной ситуации, включая конфликт между Израилем и Ираном, так и с новыми экономическими инициативами правительства.
Ну, а некоторые политические обозреватели в Анкаре рассматривают беседу Реджепа Тайипа Эрдогана с Лейлой Алатон, как возможный сигнал о сближении влиятельной еврейской семьи с правящей Партией справедливости и развития.