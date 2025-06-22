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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Ситуация меняется: теперь Иран готов, а США не хотят

02:52 110

Иран передал сигнал о готовности обсуждать условия прекращения огня с Израилем, однако США сочли его ответ неприемлемым для начала переговоров. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух израильских военных чиновников.

По данным источников, Вашингтон предложил Тегерану несколько возможных рамок для соглашения о перемирии. Однако американская сторона расценила реакцию Ирана как недостаточно конструктивную. Какие именно форматы предлагались и в чем заключались возражения США, не уточняется.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к переговорам, но для этого еврейское государство должно прекратить агрессию.

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