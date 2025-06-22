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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Израиль убежден: скоро США вступят в войну

02:57 649

США не уведомили Израиль о решении вступить в войну с Ираном, однако в еврейском государстве считают, что Вашингтон уже готовится к этому. Такую версию изложила газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на двух израильских военных чиновников.

По их словам, США, вероятно, примут участие в конфликте, а подготовка к возможному удару уже началась. Собеседники издания утверждают, что американская атака на Иран может состояться в ближайшие дни, исходя из контактов между военными двух стран в последние двое суток.

NYT указывает, что США уже перебросили несколько стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести 15-тонные противобункерные бомбы. Эти самолеты могут быть использованы для удара по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо. Как отмечает газета, даже если бомбардировщики не будут задействованы, их передислокация может стать способом давления на исламскую республику с целью "вернуть ее за стол переговоров".

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