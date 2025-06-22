Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком»

ВВС Израиля приняли на вооружение систему противовоздушной и противоракетной обороны Barak MX от концерна Israel Aerospace Industries (IAI), ранее применявшуюся только военно-морскими силами.
Отныне эта система, предназначенная для перехвата широкого спектра угроз от беспилотников до баллистических ракет, интегрирована в многоуровневую противовоздушную оборону Израиля, включающую комплексы «Железный купол», David’s Sling и Arrow.
Система Barak MX уникальна благодаря трём типам ракет перехватчиков: MRAD (радиус поражения до 35 километров), LRAD (до 70 километров) и ER (до 150 километров). Что позволяет операторам комплекса подбирать наиболее экономичное оружие под каждый конкретный перехват.
Внедрение системы Barak MX, оснащённая существующими радарами IAI Elta и унифицированным центром управления, обошлось значительно дешевле, чем при закупке новых систем.
Следует отметить, что комплекс Barak MX, являющийся совместным проектом с Индией (Barak 8), уже поставлялся военно-морским силам, а недавно начал применяться и израильскими ВВС для перехвата БПЛА и крылатых ракет. Первый успешный перехват с использовнием этого комплекса осуществили корабли ВМС Израиля типа Saar 6 с ракетой LARD ( радиус поражения до 70 километров).
Комплекс Barak MX хорошо зарекомендовал себя на международном рынке. Власти Словакии, признавшие систему способной эффективно отражать баллистические и авиационные угрозы, заключили с IAI контракт на сумму порядка 560 миллионов евро, включающий в себя шесть «батарей» и сопровождающее оборудование. Марокко приобрело комплексы примерно за 500 миллионов долларов, и первые поставки были завершены уже к середине 2023 года. Также сообщается об интересе в приобретении, проявленным Грецией и Кипром.
В контексте текущей ирано-израильской войны комплекс Barak MX получил боевую проверку. Как известно, Иран применяет для ударов по Израилю баллистические ракеты и БПЛА, требующие надежного перехвата. Включив эту систему в состав ВВС, Израиль расширяет возможности своей противовоздушной обороны с прицелом на долгосрочную защиту территорий и критической инфраструктуры страны.
Таким образом, эффективный, модульный, экономичный и проверенный в боевых условиях комплекс Barak MX стал ключевым элементом израильской стратегии. А экспорт Barak MX принос конкретные дивиденды не только в укреплении профессиональной репутации концерна IAI, но и в строительстве международных альянсов. По мнению специалистов, что эта противоракетная система может стать моделью для региональной интеграции ПВО в НАТО.