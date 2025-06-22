Израиль встретит Иран с «уникальным Бараком»

ВВС Израиля приняли на вооружение систему противовоздушной и противоракетной обороны Barak MX от концерна Israel Aerospace Industries (IAI), ранее применявшуюся только военно-морскими силами. Отныне эта система, предназначенная для перехвата широкого спектра угроз от беспилотников до баллистических ракет, интегрирована в многоуровневую противовоздушную оборону Израиля, включающую комплексы «Железный купол», David’s Sling и Arrow. Система Barak MX уникальна благодаря трём типам ракет перехватчиков: MRAD (радиус поражения до 35 километров), LRAD (до 70 километров) и ER (до 150 километров). Что позволяет операторам комплекса подбирать наиболее экономичное оружие под каждый конкретный перехват.

Внедрение системы Barak MX, оснащённая существующими радарами IAI Elta и унифицированным центром управления, обошлось значительно дешевле, чем при закупке новых систем. Следует отметить, что комплекс Barak MX, являющийся совместным проектом с Индией (Barak 8), уже поставлялся военно-морским силам, а недавно начал применяться и израильскими ВВС для перехвата БПЛА и крылатых ракет. Первый успешный перехват с использовнием этого комплекса осуществили корабли ВМС Израиля типа Saar 6 с ракетой LARD ( радиус поражения до 70 километров). Комплекс Barak MX хорошо зарекомендовал себя на международном рынке. Власти Словакии, признавшие систему способной эффективно отражать баллистические и авиационные угрозы, заключили с IAI контракт на сумму порядка 560 миллионов евро, включающий в себя шесть «батарей» и сопровождающее оборудование. Марокко приобрело комплексы примерно за 500 миллионов долларов, и первые поставки были завершены уже к середине 2023 года. Также сообщается об интересе в приобретении, проявленным Грецией и Кипром.