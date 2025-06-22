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Катастрофа в Газе: сотни погибших, свыше тысяча раненых

о развитии ситуации
Аскер Манафов, собкор
03:26 997

Несмотря на географическую удалённость, два фронта вооруженного противостояния — израильско-иранский и израильско-палестинский — остаются тесно взаимосвязанными.

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, за последние 48 часов в результате боевых действий погибло 202 палестинца, ещё 1037 получили ранения. Гуманитарная ситуация в анклаве стремительно ухудшается. По информации ЮНИСЕФ, в секторе функционирует лишь около 40 процентов водоснабжения, а большая часть насосных и канализационных систем оказалась выведенной из строя, что создаёт серьёзный риск вспышек инфекционных заболеваний.

Проблемы обостряются и в других сферах. По данным местных источников, в результате ударов ЦАХАЛа в южной части сектора Газы были разрушены около 70 процентов телекоммуникационной инфраструктуры. Это привело к фактическому параличу связи, что серьёзно затрудняет доставку гуманитарной помощи, проведение эвакуаций и координацию медицинских служб.

На улицах городов в секторе Газы отмечается рост поддержки «иранской оси». В различных районах размещены плакаты с лозунгом «От Газы до Тегерана — один фронт»

Проблемы обостряются и в других сферах. По данным местных источников, в результате ударов ЦАХАЛа в южной части сектора Газы были разрушены около 70 процентов телекоммуникационной инфраструктуры. Это привело к фактическому параличу связи, что серьёзно затрудняет доставку гуманитарной помощи, проведение эвакуаций и координацию медицинских служб.

Кроме того, в районах распределения гуманитарной помощи, в частности в Хан-Юнисе и Рафахе, зафиксированы случаи стрельбы по мирным жителям, включая детей, ожидавших продовольственных пайков. В некоторых эпизодах сообщается о погибших и раненых.

На фоне ухудшения гуманитарной обстановки в Газе растёт разочарование среди населения. Некоторые жители выражают надежду, что война между Израилем и Ираном отвлечёт внимание от сектора и ослабит давление. Одновременно усиливается обеспокоенность по поводу того, что сектор Газа может быть использован в качестве инструмента в более широкой геополитической игре.

«Если Иран действительно хочет остановить войну против нас, то пусть сделает это, - заявил один из жителей Газы. - Но если это война за интересы Ирана, то мы просто заплатим за нее цену».

На улицах городов в секторе Газы отмечается рост поддержки «иранской оси». В различных районах размещены плакаты с лозунгом «От Газы до Тегерана — один фронт». Местные чиновники ХАМАС продолжают демонстрировать солидарность с Ираном и ливанской «Хезболлой» в рамках стратегии «объединения арен», разработанной покойным лидером ХАМАС в Газе Яхьей Синваром.

По мнению наблюдателей, ситуация в секторе Газы — как с военной, так и с гуманитарной точки зрения - остаётся критической. Несмотря на глобальное внимание к противостоянию между Ираном и Израилем, боевые действия в Газе продолжают оказывать разрушительное воздействие на гражданское население и инфраструктуру, оставаясь одновременно частью более широкой региональной конфигурации конфликта.

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